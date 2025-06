Santa Casa da Misericórdia celebra conclusão da última laje do Complexo Social

A Santa Casa da Misericórdia do Funchal assinala na próxima segunda-feira, dia 23, às 15h30, a conclusão da última laje do edifício principal do Complexo Social de Santa Clara, um investimento da ordem dos 13 milhões de euros.

A entidade promotora assinala que a empreitada “está a ser executada pela empresa SOCICORREIA – ENGENHARIA, S.A, reconhecida pela sua experiência na execuçãode projetos de elevada complexidade e impacto social. A fiscalização e coordenação técnica estão a cargo da TPF – CONSULTORES DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, S.A., entidade de referência no setor”.

A cerimónia contará com a presença da presidente da Assembleia Legislativa Regional, do presidente do Governo Regional da Madeira, bem como das titulares das Secretarias Regionais da Saúde e Proteção Civil e da Inclusão, Trabalho e Juventude, entre outras personalidades da vida civil e religiosa.

Este projeto é visto como “um dos mais ambiciosos investimentos sociais da Região Autónoma da Madeira”. Prevê a criação de um Lar de Idosos, com 51 quartos e 85 camas; 5 Residências Assistidas, destinadas a pessoas idosas ou com algum grau dedependência, com alojamento, apoio nas atividades diárias e cuidados de saúde; um Centro de Dia, com capacidade para 30 utentes; um Centro de Reabilitação Gerontológica, com piscina terapêutica; instalações técnicas e zonas exteriores otimizadas para o conforto, mobilidade e bem estar dos utentes.

“Cofinanciado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), este projeto traduz o compromisso da Santa Casa da Misericórdia do Funchal em oferecer respostas sociais sustentáveis, humanizadas e de qualidade, promovendo a integração, o conforto e os cuidados clínicos e sociais de qualidade para a população mais idosa”, sublinha a instituição em comunicado.

Com mais de cinco séculos, a Santa Casa da Misericórdia do Funchal procura assim “reafirmar a sua vocação ao serviço da comunidade, apostando em infraestruturas modernas, resilientes e vocacionadas para o futuro”.