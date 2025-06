Está em curso a requalificação do Salão Paroquial do Imaculado Coração de Maria, num trabalho articulado entre a Paróquia e a Junta de Freguesia, que já permitiu a pintura integral das paredes, ação incluída no protocolo anual de colaboração entre as duas instituições.

Esta intervenção mereceu inclusive o agradecimento público da Paróquia, expresso na sua página oficial de Facebook, destacando o contributo da Junta para a valorização de um espaço que marca gerações na freguesia.

Ainda este sábado, o presidente Pedro Araújo, acompanhado pelo vogal Bruno Bento e pela assessora Sofia Camacho, visitou as obras em curso, reiterando o compromisso da autarquia com a recuperação e dinamização do salão.

Além da pintura, o protocolo em vigor contempla também um apoio financeiro para outras intervenções neste bem de reconhecido valor cultural, como já se verifica com a substituição do soalho do palco, recentemente promovida pela Paróquia.

Está também a ser considerada a substituição dos panos de cena, permitindo dotar o palco de melhores condições para eventos culturais e institucionais, maximizando todo o seu potencial quer para a dinamização da freguesia mas também como polo agregador da comunidade local.

Este espaço, que tem vindo a merecer especial atenção pelo atual executivo da Junta, acolhendo eventos de referência da freguesia, poderá vir a assumir um papel importante na oferta cultural da cidade, recuperando assim todo o dinamismo dos anos 70 e 80.