Há mais um cartaz do Chega que agora ganhou um novo acessório. Novo, salvo seja, pois muitos outros cartazes do partido liderado na Madeira por Miguel Castro já foram alvo desta ‘instalação’ pública.

Desta vez, a mala pendurada no cartaz é bem visível na freguesia do Campanário, a exemplo do que já aconteceu na Calheta e no Funchal.

Esta provocação de pendurar malas nos cartazes do Chega ganhou peso na Madeira mas já deu que falar no continente, com alguns órgãos de comunicação social nacional a enfatizar esta ‘brincadeira’ de pré-campanha eleitoral.