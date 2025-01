O SESARAM informou hoje que já foi reposto o stock de vacinas de adultos e crianças, que estava com uma rutura parcial, um cenário que foi noticiado pelo JM na edição impressa desta sexta-feira.

Em comunicado enviado à nossa redação, o Serviço explica que foram rececionadas, hoje, vacinas de combate à Hepatite B (criança e adulto); Febre-amarela; Rotarix; HibTiter, Gripe; Covid-19, entre outras.

Na mesma nota, o SESARAM lembra que “estas rupturas são pontuais, temporárias e rapidamente são ultrapassadas”.

O organismo sublinhou ainda “que os procedimentos administrativos estão devidamente acautelados e que algumas das falhas registadas deveram-se também ao facto dos laboratórios estarem encerrados durante 15 dias, ao longo do mês de dezembro”. Contudo, ”há sempre um stock de vacinas para situações graves, não sendo posta em causa a saúde dos utentes”, acrescenta.

O Serviço de Saúde aproveita o momento para reforçar o apelo à vacinação. Nesta época mantêm-se os objetivos da campanha de vacinação gratuita contra a gripe, designadamente, a maior proteção das populações mais vulneráveis, com risco acrescido de doença grave e das suas complicações, assim como a mitigação do impacto da gripe no Sistema Regional de Saúde e na sociedade.