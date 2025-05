Rui Rocha demitiu-se hoje da presidência da Iniciativa Liberal.

A decisão de demitir-se decorre do resultado eleitoral das eleições de 18 de maio, onde a IL subiu de oito para nove deputados (338.974 votos).

Ainda que tivesse obtido “o melhor resultado de sempre” para o partido, a IL ficou muito longe dos 60 deputados do Chega e do objetivo de obter votos suficientes para ter uma maioria no parlamento com a AD - Coligação PSD-CDS.

Depois da reunião de hoje da comissão política da IL, Rui Rocha disse também que não se recandidatará e que a demissão decorre do “grau de exigência” que os liberais colocam nas lideranças.

“Eu sei que outros partidos até tiveram derrotas mais pesadas, e que vão continuar”, mas “o grau de exigência que colocamos no partido não me permite continuar”, afirmou.

Dentro do partido, comunicou que regressa à militância de base, mas clarificou que vai cumprir o mandato de deputado na Assembleia da República.

“Agora, os órgãos do partido vão seguir o processo” e desencadear o processo de escolha de uma nova liderança - acrescentou.

Rocha espera que do processo eletivo interno surja uma “liderança mais adequada ao novo ciclo eleitoral” que se inicia, mas recusou-se a identificar as características que deve ter o novo presidente da IL.

Negou ainda que tivesse havido “pressão” para a demissão, garantiu que a demissão foi uma decisão “pessoal” e assegurou e que já a tinha tomado “há mais de uma semana”.