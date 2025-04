A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, manifestou hoje o seu profundo pesar pelo falecimento do Papa Francisco.

Rubina Leal afirma que é com grande tristeza que o Mundo vê partir o Sumo Pontífice que marca uma geração, pela forma fraterna, próxima e carinhosa com que tratava cada pessoa.

“O respeito absoluto pelo ser humano, que demonstrou sempre, em todas ocasiões, mas em particular aos mais vulneráveis, aos refugiados, às vítimas de atrocidades, é um legado indelével que o Papa Francisco nos deixa”, asseverou Rubina Leal.

A presidente do Parlamento Madeirense destacou ainda a doutrina do Sumo Pontífice, que com as suas encíclicas convidou-nos a profundas reflexões sobre temáticas atuais como a justiça social, a ecologia e até mesmo a relação dos cidadãos com as novas tecnologias.

Independentemente das opções e crenças de cada um, Rubina Leal afirma que o Papa Francisco será recordado, e motivo de saudade, de todos, todos, todos nós.