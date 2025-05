Rubina Leal lança desafio a ex-deputados da ALRAM

A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira propôs hoje à Associação dos Ex-Deputados da ALRAM (AEDAL-RAM) uma parceria com o objetivo de realizarem um conjunto de iniciativas alusivas aos 50 anos da Autonomia.

Antigos deputados foram recebidos por Rubina Leal numa audiência para apresentação de cumprimentos e do Plano de Atividades da referida associação.

De acordo com um comunicado do gabinete da presidente da ALRAM, Leal enalteceu o papel que os antigos deputados tiveram na implementação, consolidação e aprofundamento do processo autonómico.