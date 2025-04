Rubina Leal lamenta falecimento de Gilberto Garrido

A Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Rubina Leal, manifestou, publicamente, “o seu profundo pesar pelo falecimento de Gilberto Garrido, ex-deputado do Parlamento Madeirense, eleito nas listas do PPD/PSD Madeira pelo círculo eleitoral da Calheta em 1984 e 1988”.

“Autonomista convicto, com uma defesa acérrima das causas importantes da Região, primou sempre pela dedicação, brio e competência, nas diversas funções que exerceu. Com um profundo amor à terra que o viu nascer, a Calheta, e mais concretamente a Ponta do Pargo, notabilizou-se como um dos mais destacados dirigentes desportivos dos 50 anos de Autonomia. Tocou todos os quantos com ele privaram com a sua simpatia, a sua alegria de viver, bem como a forma apaixonante com que expunha as suas ideias e esgrimia argumentos”, destaca Rubina Leal numa publicação na página oficial do parlamento madeirense no Facebook.

A concluir, a presidente endereça “à família enlutada e aos amigos as mais sentidas condolências”.