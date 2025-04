Rubina Maria Branco Leal Vargas é a nova presidente da Assembleia Legislativa Regional para a XV Legislatura (2025 – 2029), com 39 votos a favor e 8 brancos.

É a primeira mulher a ocupar o cargo. O momento é histórico para a autonomia e para a democracia regional.

Rubina Leal (PSD), é a 6.ª pessoa a ocupar o cargo, pela primeira vez uma presidência feminina, seguindo-se a José Manuel Rodrigues (2019-2025).

Emanuel Rodrigues, Nélio Mendonça, Miguel Mendonça, Tranquada Gomes e José Manuel Rodrigues foram os ocupantes do cargo que agora Leal assumirá.

A Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira realizou, esta tarde, a eleição dos novos membros que irão compor a Mesa para o novo ciclo legislativo, num exercício que reforça os princípios democráticos e o funcionamento institucional da Casa da Democracia madeirense.

De acordo com o disposto no artigo 19.º do Regimento da ALRAM, foi eleito o novo Presidente da Mesa da Assembleia Legislativa da Madeira, figura central na condução dos trabalhos parlamentares e na representação do Parlamento madeirense.

Seguindo os trâmites regimentais, decorreram ainda as eleições dos Vice-Presidentes da Mesa, nos termos do artigo 28.º do Regimento. Um Vice-Presidente foi proposto pelo Grupo Parlamentar do PSD, ao abrigo do n.º 2 do referido artigo, e outro pelo Grupo Parlamentar do JPP, conforme estipula o n.º 3 do mesmo artigo, refletindo o pluralismo e a representatividade política no seio da Assembleia.

Foram também eleitos os Secretários e Vice-Secretários da Mesa, nos termos do artigo 28.º, n.º 1, concluindo assim a composição da estrutura que assegura o regular funcionamento dos trabalhos parlamentares.