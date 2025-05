A Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, recebeu esta quinta-feira, em audiência de apresentação de cumprimentos, a Embaixadora da Noruega em Lisboa, Hanne Brusletto. O encontro, marcado por um ambiente de cordialidade e cooperação, serviu para estreitar as relações entre a Região Autónoma da Madeira e o Reino da Noruega, reforçando laços históricos e perspetivas futuras de colaboração.

Durante a audiência, Rubina Leal destacou o forte potencial que a Madeira apresenta para a captação de investimento norueguês, sublinhando as condições de atratividade da Região, nomeadamente a sua estabilidade política, qualidade de vida, segurança, conectividade aérea, incentivos fiscais e o posicionamento estratégico no Atlântico.

Atualmente, cerca de 20 cidadãos noruegueses residem na Madeira, e a Região recebe anualmente aproximadamente 200 mil visitantes oriundos daquele país nórdico, evidenciando um crescente interesse e ligação entre os dois povos.

Outro dos temas abordados durante o encontro foi a igualdade de género, um ponto de convergência entre Rubina Leal e Hanne Brusletto, que partilharam a convicção de que a promoção da igualdade de género é um fator essencial para a mitigação das vulmerabilidades e para o desenvolvimento sustentável. A Embaixadora da Noruega sublinhou que esta não deve ser encarada apenas como uma questão de quotas, mas sobretudo como uma questão de mérito, valorizando as competências e o contributo efetivo das mulheres na vida pública, económica e social.

Este encontro reforça a importância do diálogo interinstitucional e do aprofundamento das relações bilaterais com países europeus com os quais a Madeira partilha interesses comuns e visões estratégicas para o futuro.