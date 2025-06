A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira marcou presença, hoje, na Sessão Comemorativa do Dia da Região Autónoma dos Açores, que decorre no concelho da Praia da Vitória, Ilha Terceira.

Rubina Leal destacou a solidariedade institucional entre as duas Regiões Autónomas e o valor crescente da cooperação entre arquipélagos na defesa e aprofundamento do modelo autonómico consagrado na Constituição. A representante do órgão máximo de soberania regional considerou que “as nossas autonomias não dividem: acrescentam. Acrescentam liberdade, responsabilidade, identidade e, sobretudo, Portugalidade#.

A responsável também focou o “contributo singular que os Açores e a Madeira dão à afirmação de Portugal como país atlântico e pluricontinental e a forma como a dimensão atlântica da Madeira e dos Açores projeta Portugal para o mundo, enriquece a nossa identidade coletiva e reforça o sentido de pertença a um projeto nacional que tem nas suas autonomias um dos pilares mais nobres da descentralização democrática”.

Por outro lado, Rubina Leal também deixou nota da oportunidade para refletir sobre os caminhos futuros da autonomia, num contexto de novos desafios políticos, económicos e sociais. Para a presidente do parlamento madeirense, é importante reforçar os mecanismos de diálogo e entendimento entre os dois parlamentos regionais e os governos insulares, no sentido de uma atuação concertada em matérias de interesse comum, como a revisão da Lei de Finanças Regionais, a Revisão Constitucional, a gestão dos fundos europeus e a afirmação internacional das Regiões Autónomas.

”É essencial que a Madeira e os Açores, respeitando as suas especificidades, saibam caminhar juntos em matérias estruturantes. A conciliação de posições entre as nossas Regiões fortalece o todo nacional e permite que a voz atlântica de Portugal seja ouvida com maior clareza e legitimidade”, frisou.

Saliente-se que as comemorações do Dia da Região Autónoma dos Açores encerraram com uma homenagem às instituições democráticas e aos protagonistas do percurso autonómico açoriano, num ambiente de celebração partilhada da autonomia como conquista do povo português.

“A presença da Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira reforça o espírito de cooperação entre as duas Regiões Autónomas e recorda que as autonomias, longe de fragmentarem o país, o enriquecem — levando Portugal mais longe, com raízes profundas no Atlântico e um olhar firme no futuro”, entende o parlamento regional.