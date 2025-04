No arranque da cerimónia de tomada de posse do XVI Governo Regional da Madeira, já depois da solenidade de um a um os governantes terem assinado o compromisso de honra, Rubina Leal relevou que o Executivo resulta da “vontade expressa do povo madeirense” destacando a aliança “com o parceiro natural” que permite que estejam reunidas todas as condições para o regresso à normalidade, “após duas legislaturas curtas”.

Lembrou a todos os presentes no Salão Nobre que “a Assembleia Regional é o fiel garante” dessa mesma estabilidade”, desafiando que sejam constantemente criadas pontes de contacto entre oposição e governo.