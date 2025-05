A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, marcou presença na iniciativa ‘Maio Mês no Coração’, promovida pelo Serviço de Cardiologia do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM), que decorre até sábado, 24 de maio, na Praça Amarela, entre as 10h00 e as 18h00.

Durante a visita, Rubina Leal participou ativamente no rastreio, submetendo-se à medição de indicadores como peso, tensão arterial e glicémia.

A presidente destacou a importância da prevenção das doenças cardiovasculares, que continuam a ser a principal causa de morte em Portugal e no mundo, e apelou à participação da população madeirense nesta iniciativa. A literacia em saúde é, assevera Rubina Leal, essencial para garantir uma melhor qualidade de vida, numa sociedade cada vez com maior longevidade.

‘Maio Mês no Coração’ visa sensibilizar e avaliar os principais fatores de risco cardiovascular, como hipertensão, colesterol elevado, diabetes, tabagismo, má alimentação, sedentarismo e stress crónico. Com o envelhecimento da população e os hábitos modernos, estes fatores tornam-se cada vez mais preocupantes.

No entanto, mais de 80% das doenças cardíacas prematuras são preveníveis, sendo fundamental a informação e o rastreio . Esta iniciativa continua aberta ao público até sábado, 24 de maio, na Praça Amarela, entre as 10h00 e as 18h00, lembrou Rubina Leal.