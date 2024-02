A comentadora Rubina Berardo, no especial eleições do Política 5.0, deu um “empate” ao debate entre Paulo Cafôfo e Pedro Coelho, não se escusando que dar notas negativas a cada um dos candidatos que, com a “gritaria”, acabaram por se desvirtuar um pouco de temas que considera prementes como a questão da governabilidade. Além disso, Cafôfo mereceu nota negativa pelo ferry e Coelho pela “não presença” do líder nacional em campanha.

“Acho que aqui [na questão do ferry) desmascarou-se Paulo Cafôfo e o PS, não só regional como nacional, onde demonstra que o partido socialista, nas várias anteriores eleições, usou sempre a questão como quase chantagem com o eleitor madeirense. Que só haveria um ferry caso o partido vencesse as eleições regional. E voltou a usar esse argumento, sem pudor nenhum”, criticou.

Já do lado do cabeça-de-lista pela coligação ‘Madeira Primeiro’ deu nota negativa a uma “questão delicada” que é, no caso, a “não presença dos líderes nacionais em campanha.

“À partida, Luís Montenegro teria todas as precognições para chegar e fazer parte da campanha de forma positiva e integrada com o PSD-M, tendo em conta a forte aposta que toda a maquinaria do PSD-M fez nas internas para dar o PSD a Luís Montenegro, mas claro que as circunstâncias atuais não ditam a mesma coisa e, por isso, torna-se mais delicado e aí, realmente, acho que o PSD fica com uma desvantagem em relação ao PS em que Pedro Nuno Santos não tem essa problemática associada e que virá à Madeira e participará na campanha a nível regional”, constatou.