Os trabalhos decorrem entre as 8h00 e as 19h00, na Praça Dom Francisco Santana (rotunda junto ao Hospital Dr.º Nélio Mendonça).

Condições de segurança estão garantidas com a colaboração da Polícia de Segurança Pública que coordenará a circulação rodoviária no local e conta com sinalização temporária, devidamente identificada.

Durante este período, a circulação de veículos pesados, incluindo os transportes públicos, estará interditada e o trânsito condicionado com vista à realização dos trabalhos de reforço de pavimentação, considerados “fundamentais na manutenção da qualidade destas zonas de circulação onde o fluxo rodoviário é intenso”, esclarece Bruno Pereira.

O vice-presidente da CMF esclarece que “esta intervenção decorre durante o dia, visto tratar-se de uma zona sensível ao ruído, devido à proximidade com o Hospital Dr. Nélio Mendonça, cujo ambiente de tranquilidade deve ser preservado em respeito ao bem-estar e descanso dos pacientes”. O autarca informa ainda que “a escolha do sábado é justificada pelo menor fluxo de tráfego automóvel comparativamente aos dias úteis, o que permitirá reduzir, significativamente, os impactos na mobilidade urbana.”

A Autarquia apela à compreensão e colaboração de todos os cidadãos, lamentando os eventuais transtornos que possam resultar desta intervenção, que se revela imprescindível para a melhoria das infraestruturas viárias do concelho, inseridas num investimento deste executivo camarário que tem reforçado, continuamente, a qualidade da pavimentação nas várias freguesias do concelho do Funchal.