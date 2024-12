Na resposta a nova ronda de questões dos deputados, desta feita do PS e do PSD, Rogério Gouveia reafirmou que a Madeira não vai parar sem orçamento aprovado, mas alertou para os prejuízos que tal cenário representa, nomeadamente ao nível do lançamento da nova fase da obra do Hospital Central e Universitário da Madeira e de outros abrangidos pelo PRR, para além da atualização e aumentos salariais. Nesse sentido, o secretário regional das Finanças voltou a apelar ao sentido de responsabilidade dos partidos para a aprovação do Orçamento Regional e Programa de Investimentos para 2025.

“É um orçamento que a Madeira precisa e deve ser aprovado nesta casa”, sublinhou. Antes, na ronda de perguntas, nota para Bruno Macedo, do PSD, que comparou o PS a um ‘hamster numa roda”, preso a um noivo que deu em divórcio e que lhe está a tirar o eleitorado, referindo-se ao JPP. Antes, Bruno Macedo elencou uma série de medidas que considerou positivas para a população.