O presidente do Parlamento Regional sensibilizou os deputados da 10ª Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão da Assembleia da República, para as dificuldades acrescidas pela população madeirense.

Numa breve audiência com os parlamentares de São Bento, José Manuel Rodrigues pediu atenção para o alargamento do subsídio de insularidade aos trabalhadores do setor privado e aos pensionistas, acentuando que esse benefício é dado apenas aos funcionários públicos.

“A Madeira tem custos de insularidade que é preciso atender”, sublinhou José Manuel Rodrigues. Outro exemplo que deu prendeu-se com a lei de bases da Segurança Social, que não prevê a majoração de prestações sociais nas Regiões Autónomas pedindo atenção também para essa matéria. “Quer o rendimento social de inserção, quer as prestações sociais da adoção, maternidade e paternidade têm uma majoração devido à insularidade, mas há uma panóplia de conjunto de prestações sociais que não têm”, sublinhou.

Por seu turno, o presidente da 10ª Comissão da Assembleia da República, Eurico Brilhante Dias, não se manifestou a respeito do repto lançado por Rodrigues, argumentando que os deputados não vão manifestar posições políticas. Considerou que é importante que os cinco grupos parlamentares representados na comissão em causa possam “depois trabalhar sobre os temas que consideram importantes em matérias legislativas concretas”.

Mostrando-se sensibilizado pela referência anteriormente feita pelo presidente do parlamento sobre as medidas legislativas para as bordadeiras da Região, Eurico Brilhante Dias disse tratar-se de um “trabalho coletivo que fazemos e que tem resultados, ao contrário do que dizem algumas forças que tentam tirar méritos à Democracia e às vezes à própria Autonomia”.

Depois da audiência, a comitiva esteve reunida com a 7ª Comissão Especializada Permanente de Inclusão Social e Juventude, do Parlamento madeirense. Antes, no período da manhã, os deputados visitaram a Fundação João Pereira, na Ponta do Sol, e o Centro Social e Paroquial de São Bento, na Ribeira Brava.

“Os deputados puderam conhecer dois bons exemplos e levam para o seu trabalho informação pertinente”, afirmou, focando em especial a Unidade de Alzheimer na Ribeira Brava. “O envelhecimento não é apenas uma questão de saúde, é um problema que acompanhamos, como uma questão de comunidade e de organização do trabalho, muito ligada à Segurança Social e às prestações sociais”.