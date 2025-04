MPT diz que últimas eleições regionais foram “passo importante na afirmação”

A Comissão Política do Partido da Terra (MPT) – Madeira expressou o seu “sincero agradecimento pela confiança que centenas de madeirenses depositaram na candidatura Força Madeira nas Eleições Regionais de 2025”.

“Embora os resultados obtidos tenham ficado aquém das expectativas, o MPT, que concorreu juntamente com o PTP e o RIR, acredita que o período eleitoral foi “um passo importante na afirmação do nosso projeto político”.

“Abrimos novos caminhos, apresentámos propostas responsáveis e empenhámo-nos com seriedade e dedicação ao longo de toda a campanha”, pode ler-se em nota de imprensa.

O MPT felicitou o PSD pela vitória e mostrou o desejo que Miguel Albuquerque “exerça as suas funções com elevação, responsabilidade e em benefício de todos os cidadãos da Região Autónoma da Madeira”

“Mantemo-nos convictos dos nossos princípios e continuaremos a trabalhar com determinação em prol do Bem Comum. Não defraudaremos a confiança dos nossos eleitores, nem cruzaremos os braços perante as adversidades. Estamos já focados nos próximos desafios políticos, sempre com o compromisso de servir a população com verdade e coerência”, acrescentam ainda

Relativamente às próximas eleições legislativas para a Assembleia da República, Ricardo Camacho será o cabeça de lista da lista do MPT pelo círculo eleitoral da Madeira.

O Partido diz constatar que “o projeto nacional da Aliança Democrática (coligação PSD/CDS) não contempla, na sua totalidade, as especificidades e prioridades da realidade madeirense”.