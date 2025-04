PS ouve preocupações dos taxistas sobre a regulação do setor TVDE

A candidatura do PS-Madeira à Assembleia da República esteve hoje reunida com a direção da TáxisRAM, a pedido desta associação, para ouvir as suas preocupações em relação ao crescimento exponencial dos veículos TVDE e à necessidade de a Região poder definir as condições de funcionamento do setor.

Como recorda Sofia Canha, deputada na presente legislatura e recandidata às eleições do próximo dia 18 de maio, foi declarada inconstitucional a legislação que visava estabelecer um contingente de viaturas TVDE na Região, o que resultou na liberalização do mercado, o qual, segundo a TáxisRAM, se encontra saturado, atingindo já as cerca de 500 viaturas, com previsão de continuar a crescer.

Refira-se que, há cerca de dois meses, a socialista havia também recebido na Assembleia da República uma delegação da associação de TVDE da Madeira, precisamente para abordar esta preocupação comum, quando se encontravam em discussão dois projetos de resolução sobre este assunto.

Sofia Canha dá conta que aquilo que os profissionais de Táxi pretendem é que haja uma adaptação da lei nacional à Região, que permita que a Madeira possa definir as condições de funcionamento do TVDE.

A candidatura do PS mostrou-se sensibilizada com esta questão, adiantando que irá voltar a levar o assunto à Assembleia da República no quadro da próxima legislatura.