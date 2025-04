Rodrigues já tem agenda como secretário regional de Economia

O gabinete de José Manuel Rodrigues acaba de divulgar a agenda de amanhã do secretário que toma possa esta tarde com a pasta da Economia.

José Manuel Rodrigues participa então, amanhã, já como secretário regional, na entrega de prémios aos melhores projetos identificados no âmbito do evento rs4e, uma iniciativa de formação que decorre esta semana no âmbito do empreendedorismo.

A participação de Rodrigues, que acaba de deixar a presidência da Assembleia Legislativa da Madeira, vai acontecer no final desse evento, marcado para a tarde de amanhã, em Santa Cruz, no hotel Vila Galé.

“O rs4e - road show for entrepreneurship é um projeto da StartUP Madeira que tem como principal objetivo permitir que estudantes, dos 6 e aos 25 anos, tenham um primeiro contacto com o fascinante mundo do empreendedorismo, através do conceito “learning by doing”, informa a Secretaria de Economia.