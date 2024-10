O ‘Robot Da Vinci Xi’ será inaugurado amanhã, nas instalações do Bloco de Cirurgia Ambulatório, no Hospital Dr. Nélio Mendonça, em cerimónia a ter lugar pelas 11.30 horas. O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará presente no evento.

Refira-se que o Bloco de Cirurgia Ambulatório passará, doravante, a ser denominado de ‘Bloco de Ambulatório e Robótica’, ficando uma (1) sala exclusiva para a cirurgia robótica e três (3) salas para ambulatório.

De início começarão cinco equipas cirúrgicas: urologia, cirurgia geral colo-rectal, ginecologia, cirurgia geral esófago-gastro e cirurgia torácica.

O programa de formação começará de imediato e contará com 8 a 10 semanas de formação.

Este programa conta com formação na consola do próprio robot (para os cirurgiões) e com formação em bloco para todos os elementos da equipa (enfermagem, cirurgiões, anestesiologistas, assistentes operacionais e engenheiros biomédicos).

Após a formação local, as equipas serão convidadas a assistir a cirurgias noutros hospitais e, em seguida, virá um médico especialista na área (proctor) à RAM apoiar as primeiras cirurgias.

O investimento realizado no ‘Robot Da Vinci Xi’ foi na ordem 2.560.780,00€.

Este investimento é no âmbito do financiamento comunitário do plano de recuperação e resiliência (PRR), através do sub investimento contratualizado com o Serviço de Saúde da RAM, “C01-i05.02 - Reforçar as respostas na área da saúde mental e das demências associadas ao envelhecimento”.