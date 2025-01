O robot cirúrgico ‘Da Vinci Xi’, adquirido pelo Serviço de Saúde da Região Autónoma e entregue em outubro último, já está a ser usado para operações a pacientes. Já foram realizadas duas cirurgias, desta feita na última sexta-feira, a pacientes com cancro na próstata, com condução do urologista Jorge Lima, orientado pelo cirurgião robótico e formador de instrução de cirurgia robótica, ligado à empresa do robô Da Vinci, Cris Maes. O objetivo é agendar semanalmente cirurgias com recurso a esta técnica menos invasiva e com recuperação mais rápida.

Em declarações ao JM, Jorge Lima esclareceu que as equipas que vão operar com o instrumento estiveram desde outubro em formação no centro de simulação do SESARAM, de modo que a estreia num doente foi feita com várias horas de treino e com a supervisão do referido urologista e cirurgião robótico, de nacionalidade belga.

