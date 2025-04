Roberto Martinez está na Madeira. O selecionador nacional está de visita à Região, mas não foi divulgado se irá cumprir algum programa oficial ou se se trata tão somente de uma deslocação de férias.

Esta é a primeira visita de Roberto Martinez à terra natal do capitão da seleção portuguesa, Cristiano Ronaldo, desde que é selecionador nacional.

Recorde-se que na semana passada, Roberto Martinez esteve nos Açores, assistiu, no sábado, à vitória do Sporting sobre o Santa Clara e, depois, visitou o local do futuro centro de treinos da equipa açoriana.

Nesse pressuposto, Martinez vai estar sábado no Nacional em que o recebe o Gil Vicente, mas antes, pela manhã, vai espreitar a XII edição do São Vicente Cup. Em ambas as ocasiões acompanhado de Rui Coelho,

De resto, Martinez esteve já com presidente da Associação de Futebol da Madeira, de quem recebeu uma camisola personalizada.

Nos Açores, o selecionador esteve acompanhado por Pedro Proença, novo presidente da Federação Portuguesa de futebol, bem como Reinaldo Teixeira, o recém-eleito presidente da Liga.