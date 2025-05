A Caneca Furada apresenta na avenida do mar um projeto com muita cor e ritmo. As crianças, em maioria, e os restantes figurantes, dançam a coreografia de forma entusiasmada e contagiante. Os sorrisos são constantes.

Segue a presença da Animad, com o seu ‘Rosarium’, que não fica atrás no ritmo e na boa disposição, ao som do tema de Christina Aguilera ‘Candyman’ ou de ‘Like a prayer’ de Madonna.