O RIR (Reagir, Incluir, Reciclar) quer romper com a lógica de esquecimento e colocar a Universidade da Madeira no centro da estratégia autonómica. Isto promovendo uma Madeira que aposta no conhecimento, na inovação e no seu capital humano.

Considerando a UMa como um pilar essencial do desenvolvimento científico, o RIR destaca a importância de um financiamento justo e estável, que compense os custos adicionais da insularidade e permita contratar mais docentes, estabilizar unidades de investigação e investir a logo prazo.

Defende ainda uma melhoria significativa das infraestruturas. Numa iniciativa de campanha eleitoral às legislativas de 18 de maio, a candidatura do RIR visitou, hoje, a Universidade da Madeira, sendo que Liana Reis, coordenadora regional defendeu ainda o reforço dos apoios aos estudantes madeirenses.