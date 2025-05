O RIR, em comunicado à imprensa, “defende uma política social mais justa e eficaz, com especial foco no apoio às pessoas mais vulneráveis e na promoção da equidade entre os cidadãos madeirenses e do continente”.

“As nossas propostas para reforçar as Responsabilidades Sociais: 1. Apoio Financeiro e Combate às Desigualdades Assegurar transferências financeiras adequadas para programas sociais e implementar políticas de inclusão, com acesso equitativo a serviços essenciais e redução das desigualdades. 2. Envelhecimento Ativo Criar centros de dia, programas de saúde específicos e uma Linha de Emergência Regional para a Pessoa Idosa, garantindo apoio imediato e eficaz. 3. Segurança Social Digna e Inclusiva Rever pensões e subsídios, aumentar os mínimos sociais e limitar o acúmulo de apoios ao valor do salário mínimo, promovendo maior justiça social. 4. Proteção aos Mais Vulneráveis Criar estruturas residenciais públicas para idosos (ERPI), supervisionar sua gestão, reforçar políticas de proteção a crianças e prevenir abusos e violência, garantindo segurança aos mais frágeis”, é sustentado.