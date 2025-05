O partido Reagir Incluir Reciclar (RIR) está preocupado com as reclamações dos moradores do caminho do Poço do Rodrigo, na freguesia do Monte, relativamente “ao abandono da escarpa afetada pelos incêndios de 2016 e à inadequação das barreiras de contenção instaladas no local”.

E defende a limpeza urgente da escarpa, a substituição das atuais redes e a definição de um plano de manutenção preventiva.

Numa nota divulgada hoje, aquele partido destaca que não há limpeza nem manutenção adequadas. E adianta que a isto, agrava-se a presença de vegetação densa. Os moradores, segundo o RIR, vivem diariamente com o receito de deslizamentos, especialmente durante períodos de maior precipitação.

“A Junta de Freguesia do Monte, embora tenha conhecimento da situação e das queixas dos residentes, refere que a intervenção na escarpa não é da sua competência, remetendo a responsabilidade para a Câmara Municipal do Funchal”, diz o RIR:

Embora admita aquela posição compreensível do ponto de vista institucional, o RIR considera que a mesma “não pode servir de desculpa para a inação generalizada que se tem verificado por parte deste órgão governativo”. E sublinha que “os dispositivos de contenção atualmente existentes, compostos por redes metálicas visivelmente deformadas, não transmitem a devida confiança à população. Trata-se de uma solução provisória, claramente insuficiente para garantir a segurança de pessoas e bens”.