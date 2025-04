O Partido Reagir Incluir Reciclar (RIR) - Madeira manifestou hoje “indignação pelas condições atuais em que as ligações marítimas entre a ilha da Madeira e a ilha do Porto Santo estão a ser efectuadas”.

“É de uma total falta de respeito por parte do operador e com a conivência do GR, para com os residentes do nosso arquipélago”, refere o partido em comunicado de imprensa.

“Já não bastam os quase 2 meses anuais em que o transporte de passageiros e de mercadorias inter ilhas fica afetado pela paragem para manutenção do navio, bem como as condições meteorológicas adversas, agora somos confrontados com viagens mais longas e inseguras devido a uma suposta avaria do motor do navio Lobo Marinho”, lamenta o RIR, que pergunta: “Já não seria de esperar que a empresa responsável por esta ligação marítima tivesse tomado posição e pedido substituição do navio? Já não seria de esperar que o GR tomasse posição perante este comportamento da Porto Santo Line?”

Para o RIR, “é do mais elementar que o povo da Madeira e Porto Santo tenham acesso a ligações marítimas dignas, pontuais e compatíveis com a importância económica e social que esta ligação representa para o desenvolvimento do nosso arquipélago”.