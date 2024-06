O RIR considerou, hoje, que, ao viabilizar a eleição do atual presidente da Assembleia Regional, o Chega “apresentou-se como o novo aliado do presidente do Governo Regional, constituído arguido num alegado caso de corrupção”.

Conforme lamenta numa nota enviada à redação, apesar de a corrupção ser uma bandeira do referido partido, este acabou “por deitar por terra a máscara que usou todo este tempo”.

“Desiludiram não só o seu eleitorado, como também todos aqueles que ainda acreditavam na mínima oportunidade de começar a mudar a nossa assembleia. Infelizmente, a política que abunda na Madeira é aquela que se vende a quem dá mais, sem olhar a meios nem a princípios dos partidos políticos que representam”, continuou a acusar o RIR.

Este partido mais considerou ser “inadmissível” que a força política mais votada no dia 26 de maio não seja capaz de governar a Madeira com um governo de minoria, apontando que taç não é democracia, mas sim “a continuação da sua política do “quero posso e mando””.