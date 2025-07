O Partido Reagir Incluir Reciclar (RIR) manifestou “perplexidade e total desacordo com as recentes declarações do presidente do Governo Regional”, que segundo um comunicado do partido “continuam a revelar uma visão elitista e completamente desalinhada com as reais necessidades da população madeirense”.

“Enquanto milhares de madeirenses enfrentam diariamente problemas sérios — como a degradação dos serviços de saúde, a escassez de habitação acessível, os baixos salários, a mobilidade deficiente e a precariedade social — o presidente do Governo Regional da Madeira escolhe apontar como prioridades a substituição de cadeiras de plástico em esplanadas e o regresso dos helicópteros turísticos para transportar visitantes entre campos de golfe”, afirma Liana Reis.

“É, no mínimo, ofensivo que, num momento em que os serviços públicos da Região gritam por investimento, o foco do Governo esteja em facilitar deslocações aéreas entre o Santo da Serra e a futura infraestrutura de golfe na Ponta do Pargo. O argumento de que esta mobilidade aérea é ‘fundamental’ para o turismo de alto rendimento revela uma governação centrada nas elites e nos interesses privados, e não nas pessoas que vivem, trabalham e lutam diariamente por melhores condições na Madeira”, pode ler-se na nota.

O partido considera que “ao admitir publicamente que não sabe o que se passa com os entraves burocráticos ao concurso para os helicópteros”, Miguel Albuquerque “está a demonstrar a falta de liderança e de coordenação num governo que se perde em prioridades absurdas, enquanto adia soluções concretas para os verdadeiros problemas da Região”.

“O RIR exige que os recursos públicos e as estratégias de desenvolvimento regional estejam ao serviço da maioria da população e não de uma minoria privilegiada. A Madeira precisa de políticas com os pés no chão — não de projetos que vivem nas nuvens”, conclui.