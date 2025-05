Bom dia!

- A sessão plenária começa às 9h00, na Assembleia Municipal da Madeira, com sete pontos em agenda.

- No Savoy Palace Hotel, o segundo dia de conferências da Madeira Maritime Week 2025 arranca às 9h30, com a intervenção do secretário regional das Finanças, Duarte Freitas.

- Hoje é a comemoração do Dia do Empresário Madeirense. O Centro de Congressos da Madeira acolhe, a partir das 9h30, a sessão comemorativa subordinada ao tema ‘50 anos de autonomia. E agora?’, que conta com vários intervenientes. À noite, o jantar, pelas 20h30, com homenagem aos empresários David Olim e João Welsh.

- No Palácio de São Lourenço, às 10h00, o representante da República recebe, em audiência, a embaixadora da Noruega, Hanne Brusletto.

- A Direção do Sindicato dos Professores da Madeira reúne com o secretário regional da Educação, com as conclusões apresentadas pelas 12h45.

- Pelas 14h30, a sessão de abertura do ‘XII Encontro Nacional de Cidades e Vilas Resilientes’, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal.

- Tem início às 15h00 a XIII Mostra Regional da Truta/Rota da Sidra e o XXX Encontro de Grupos Culturais do Concelho de Santana, no Ribeiro Frio.