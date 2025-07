O município da Ribeira Brava volta a promover uma nova campanha veterinária para animais de companhia, nomeadamente cães e gatos, que inclui vacinação antirrábica, identificação eletrónica, desparasitação, licenciamento e registo.

A equipa veterinária estará a 19 de julho nas freguesias da Ribeira Brava (09h/14h) e Serra de Água (09h/11h), ficando Campanário (09h/14h) e Tabua (09h/11h) para 26 de julho.

A medida insere-se na política de promoção do bem-estar animal que tem sido desenvolvida pela autarquia desde 2014 e visa, “por um lado, proporcionar condições de saúde aos animais de companhia, por outro, ajudar as famílias com poucos recursos financeiros a suportar estas despesas”.

As inscrições estão abertas até 18 de julho para os residentes na Ribeira Brava e Serra de Água; e até 25 de julho para os residentes no Campanário e Tabua, podendo ser feitas nas respetivas juntas de freguesia ou através deste link.