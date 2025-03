A Ribeira Brava vai distribuir um total de 265 mil euros de apoio ao associativismo local, com 190 mil euros destinados a 13 associações culturais e desportivas e 75 mil euros para três IPSS’s do concelho.

O presidente interino do Município, Jorge Santos, destaca que os apoios são uma forma de valorizar as entidades e fortalecer as suas atividades, tornando a Ribeira Brava um concelho mais ativo, inclusivo e próximo dos seus habitantes.