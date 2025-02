Ribeira Brava: Cafôfo apela à convergência de votos no PS na tomada de posse da concelhia

Humberto Silva tomou esta tarde posse como presidente da Concelhia do PS da Ribeira Brava. Presente na cerimónia, o presidente do PS Madeira apelou à convergência de votos no PS “para garantir a formação de um Governo estável e que responda aos problemas da Região”.

“Os madeirenses têm de fazer uma escolha e decidir se, de facto, querem ver resolvidos os problemas no acesso à saúde e à habitação, se querem pagar menos impostos e se querem sentir um aumento dos seus rendimentos”, defendeu Paulo Cafôfo.

Segundo o líder socialista, citado num comunicado do partido, “quase dez anos de governação social-democrata sob a liderança de Miguel Albuquerque resultaram em listas de espera intermináveis na saúde, em falta de medicamentos, em calotes às casas de saúde, em milhares de famílias com carências habitacionais e sem possibilidade de comprar ou arrendar casa, numa classe média asfixiada e numa região com elevados índices de pobreza e enormes assimetrias sociais”.

“Há que dar força ao PS. Nós estamos prontos, estamos preparados para governar e corresponder aos anseios dos madeirenses e porto-santenses”, apelou Cafôfo.