Nos últimos anos as Assembleias Municipais da Região Autónoma da Madeira têm vindo, periodicamente, a realizar encontros, inicialmente, envolvendo apenas os respetivos presidentes, mas posteriormente a totalidade dos membros das respetivas mesas. A iniciativa decorre no próximo sábado, 11 de janeiro, pelas 10 horas na no Salão Nobre da Câmara Municipal de Câmara de Lobos.

Estes encontros que tiveram a sua primeira edição em Machico têm por objetivo não só a discussão e troca de informações relativamente aos desafios das Assembleias Municipais como a discussão das estratégias de melhor gestão do seu funcionamento por forma a melhorar a sua efetividade e serem ultrapassados constrangimentos que muitas vezes surgem e que nem sempre são fáceis de enquadramento tanto na legislação como nos respetivos regulamentos.

Aliás, foram estes mesmos objetivos que levaram à criação da Associação de Assembleias Municipais do País e da qual a Assembleia Municipal de Câmara de Lobos faz parte e ao convite de personagens com competência no âmbito do poder autárquico e nomeadamente do funcionamento das Assembleias Municipais, nos encontras das Assembleias Municipais da RAM.

Tem sido prática nos concelhos onde estes encontros já tiveram lugar, o último dos quais em maio de 2024, no Porto Santo, a receção dos participantes por parte do presidente da Câmara, a realização de reunião de trabalho com participação dos membros das mesas das assembleias municipais, preletores convidados, seguida de almoço de trabalho e visita a um ou outro ponto de interesse do concelho.

No presente encontro o presidente da Câmara irá também marcar presença para a concretização deste encontro e do respetivo programa, foi convidado o professor Universitário António Edmundo Freire Rebelo, que abordará o tema Governos Locais - Reflexão e Desafios.