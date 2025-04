Bom dia!

- Começa às 9h30, a reunião semanal da vereação da Câmara Municipal do Funchal. As declarações estão previstas para as 12h00.

- O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, entrega às 11h30, na Assembleia Legislativa da Madeira, o Programa de Governo da Região Autónoma da Madeira, para o quadriénio 2025-2029.

- Pelas 12h00, o Jardim Botânico da Madeira Eng.º Rui Vieira assinala o seu 65.º aniversário.

- No Palácio de São Lourenço, pelas 14h30, o Representante recebe embaixador da República Popular da China em Portugal, Zhao Bentang.

- Pelas 15h00, na Ribeira Brava, decorre a cerimónia de assinatura de um protocolo entre o Centro Social e Paroquial de São Bento e o Grupo Pestana.

- A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, recebe, em audiência, às 15h30, o embaixador da República Popular da China, Zhao Bentang.

- O Secretário Regional de Economia visita, às 16h30, a Marina do Funchal.

- Às 17h00, na sala Bellevue 1, no hotel Savoy Palace, tem lugar a apresentação da empresa RCC Madeira.

- Lançamento do livro “Corpos Que Dançam” às 18h00, no salão nobre do Teatro Municipal Baltazar Dias, com apresentação de Ana Isabel Moniz e moderação de Filipe Gonçalves.

- Às 18h30, o Instituto Superior de Administração e Línguas – ISAL promove a 4ª edição da “TOUR SENSES – Regional Conference”.