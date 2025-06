Isilda José de Freitas comemorou, hoje, o seu 100º aniversário, “rodeada de afeto e reconhecimento”. Internada no Hospital dos Marmeleiros, a celebração do seu centenário contou com a presença do presidente da Assembleia Municipal do Funchal, José Luís Nunes, e do Executivo da Junta de Freguesia de São Gonçalo, “que se deslocaram ao local para prestar uma calorosa homenagem a esta senhora centenária, cuja vida atravessou um século de histórias, conquistas e profundas transformações”.

De acordo com a nota enviada às redações, “mais do que uma simples celebração, este encontro tornou-se um espaço de profunda reflexão sobre a importância da longevidade e do valor das memórias vivas que pessoas como a Sr.ª Isilda carregam consigo”.

Como afirmou José Luís Nunes, “é impossível não nos comovermos perante uma vida que testemunhou quase tudo: guerras, revoluções, avanços tecnológicos, momentos de crise e de Esperança. A Sr.ª Isilda é mais do que uma centenária. É um livro aberto, uma guardiã de histórias e um exemplo de resiliência para as gerações que hoje constroem o futuro do Funchal. Celebrá-la é celebrar a vida em toda a sua plenitude.”

“O singelo convívio no hospital, entre familiares, amigos e autarcas, foi marcado por sorrisos, palavras de carinho e um profundo respeito por uma vida dedicada à família, ao trabalho e à superação das adversidades”, refere a junta de freguesia.

“Nascida neste dia em 1926, a Sr.ª Isilda José de Freitas atravessou diferentes épocas e gerações, tendo testemunhado as grandes mudanças sociais, culturais e políticas do século XX e XXI. A sua história de vida é uma inspiração para todos, sobretudo num tempo em que o envelhecimento ativo, o cuidado e o respeito pelos mais velhos devem ser bandeiras intransigentes da nossa sociedade”.

Para o presidente da Junta de Freguesia de São Gonçalo, Tiago Freitas, este foi um momento particularmente especial: “Na nossa freguesia, temos orgulho em cada um dos nossos cidadãos, mas quando alguém alcança este marco extraordinário dos 100 anos, sentimo-nos verdadeiramente abençoados. A D. Isilda é um símbolo da nossa comunidade. Com ela, celebramos a importância da memória, da experiência e da transmissão de valores que dão sentido à nossa história coletiva. As freguesias existem para servir as pessoas e, sobretudo, para valorizar as suas vidas. Hoje viemos fazer exatamente isso: dizer ‘obrigado’ à D. Isilda por tudo o que representa para nós”.

Como sublinha a nota, “este é um daqueles momentos que transcende a formalidade das agendas institucionais. É um momento de humanidade, de reconhecimento e de gratidão. A Junta de Freguesia de São Gonçalo e a Assembleia Municipal do Funchal deixam votos sinceros de saúde e felicidade à Sr.ª Isilda José de Freitas, agradecendo-lhe por ser um exemplo vivo da força, da história e dos valores da nossa terra.

Muitos parabéns, D. Isilda. Uma vida inteira merece sempre ser celebrada”.