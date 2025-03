O Lar do Centro Social e Paroquial do Bom Jesus de Ponta Delgada, no concelho de São Vicente, vai aumentar a sua capacidade de resposta, passando das atuais 36 para um total de 52 camas, através da criação de mais 16 vagas.

A ampliação surge no âmbito das obras de requalificação e expansão da instituição, inseridas no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), com o arranque da empreitada previsto já para o início do próximo mês.

A intervenção “consiste em dar uma capacidade a estes edifícios que atualmente não têm, para poder dar uma qualidade de vida superior” aos utentes, explicou aos jornalistas Duarte Gomes, presidente da direção da instituição e pároco da Ponta Delgada, na apresentação do projeto de requalificação e ampliação. “É mais uma resposta na nossa Região para poder acolher os nossos irmãos que precisam deste tipo de ajuda”, realçou.

Para além do aumento da capacidade do lar, os trabalhos preveem ainda a requalificação do edifício principal, o alargamento do espaço da creche e da residência, sendo que a creche será relocalizada para as antigas instalações do Centro de Atividades Ocupacionais, atualmente encerrado.

Padre lança questão sobre restituição do IVA

Embora a obra represente um investimento de cerca de 4,6 milhões de euros, com o IVA a empreitada chegará aos 5 milhões de euros, sendo que a instituição já teve de avançar com 500 mil euros em IVA.

“Era importante que essa questão também ficasse esclarecida na nossa Região se não seria possível restituir o IVA”, referiu o padre Duarte Gomes.