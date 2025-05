O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Ireneu Cabral Barreto, manifestou pesar pelo falecimento do empresário madeirense Jorge Sá, através de uma nota pública enviada às redações.

“Comerciante de referência no meio empresarial madeirense ao longo dasúltimas décadas, Jorge de Sá iniciou a sua atividade com dois pequenosestabelecimentos na Rua Fernão de Ornelas, a partir dos quais conseguiu, com um notável espírito empreendedor, construir uma rede desupermercados e hipermercados em diversas localidades da Região Autónoma, chegando mesmo a investir em Portugal Continental”, lê-se na refeira nota.

“Pelo seu labor empresarial e importância para o desenvolvimentoeconómico da Região, Jorge Sá foi distinguido pelo Presidente da República, em 1981, com a Ordem do mérito industrial”,. recorda-se no texto, que termina com a seguinte mensagem: “À Família enlutada o Representante da República para a Região Autónomada Madeira endereça as suas mais sentidas condolências.”