O representante da República recebeu hoje, no Palácio de São Lourenço, o chefe do Estado Maior no Palácio de São Lourenço.

Na ocasião, Ireneu Barreto realçou que “a vinda do chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas é sempre motivo de satisfação para todos nós, pelo que significa no apoio e solidariedade das Forças Armadas para com a Região Autónoma da Madeira. E é vasto e diversificado o apoio das Forças Armadas à nossa Região; para além das missões de soberania, na defesa da nossa plataforma continental, a ação das Forças Armadas multiplica-se na ajuda no âmbito da proteção civil, no acolhimento dos desalojados no contexto de catástrofes naturais, na ligação inter-ilhas, na busca e salvamento, no transporte de doentes e muito mais. Por tudo isto um forte sentimento de gratidão para com as Forças Armadas anima as nossas gentes às Forças Armadas”.

O representante da República destacou, de igual modo, o papel dissuasor Forças Armadas “nestes tempos complexos”.

Como referiu, “a Europa tem de acordar da letargia repousada num chapéu nuclear e numa NATO que revelaram a sua fragilidade e falta de coesão. É tempo de a Europa se soerguer e voltar a cuidar de si própria. As Forças Armadas, pelo seu papel fundamental, devem ser devidamente apoiadas em meios humanos e materiais adequados para essa função determinante. Tudo isto deveria ser concretizado num contexto europeu, idealmente com umas Forças Armadas europeias, para evitar redundâncias e desperdícios. Mas se isso não for possível, que exista ao menos um concerto de nações que aproveitem e potenciem o exercício conjunto dos seus meios disponíveis, para a salvaguarda do nosso património comum, de valores e direitos fundamentais de países que vivem em democracias maduras, moldadas no respeito dos direitos humanos e do direito internacional. E que tudo isto se possa agilizar com equilíbrio e prudência e sem prejudicar o “acquis” do nosso Estado Social”.

Refira-se que presentes nesta visita estiveram também a presidente da Assembleia Legislativa e o recém-empossado secretário regional da Educação, Ciência e Tecnologia, Rubina Leal e Jorge Carvalho, respetivamente.