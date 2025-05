Renovado compromisso na melhoria das infraestruturas dos Centros de Saúde

A secretária regional de Saúde e Proteção Civil, Micaela Fonseca de Freitas, realizou hoje uma visita de trabalho ao Centro de Saúde de Câmara de Lobos, onde destacou a importância do investimento contínuo nos Cuidados de Saúde Primários.

Acompanhada pelo presidente do Conselho de Administração do SESARAM, Herberto Jesus, e pelo responsável do ACES, Fábio Camacho, a governante foi recebida pelas responsáveis do Centro de Saúde, Cecília Viano, diretora dos Centros de Saúde do concelho, Susana Teles, enfermeira gestora do Centro de Saúde de Câmara de Lobos e Rita Freitas, coordenadora técnica.

Durante a visita, a Secretária percorreu as instalações e promoveu uma reunião com os responsáveis, um encontro crucial para a partilha de informações sobre o funcionamento do Centro de Saúde e para debater os desafios e necessidades específicas locais, especialmente face ao crescente número de utentes inscritos nos Centros de Saúde do concelho.

Na oportunidade, Micaela Fonseca de Freitas fez questão de expressar pessoalmente o seu agradecimento pela excelente organização e pelo trabalho e dedicação de todos os profissionais de saúde do Centro de Saúde de Câmara de Lobos. Esta Unidade conta com mais de 100 profissionais que asseguram uma resposta abrangente às necessidades da população.

A par das consultas de Medicina Geral e Familiar, são asseguradas consultas e atendimentos de enfermagem, medicina dentária, psicologia, psicopedagogia, nutrição, serviço social, fisioterapia, Terapia da Fala, Terapia Ocupacional e Atendimentos Urgentes. Em 2024, este Centro de Saúde assegurou a realização de 135.720 atos assistenciais. É de salientar que, desde maio de 2024, o Serviço de Atendimento Urgente de Câmara de Lobos passou a funcionar 24 horas por dia, sete dias por semana, tendo alcançado 37.554 atendimentos urgentes em 2024.

Durante a visita, foi renovado o compromisso com o investimento na melhoria das infraestruturas dos Centros de Saúde, no reforço de novos profissionais para suprir as carências existentes, e na formação e diferenciação dos profissionais, para uma resposta cada vez mais diferenciada nos Cuidados de Saúde Primários.