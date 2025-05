O projeto de remodelação do Lar da Fundação Nossa Senhora da Piedade vai criar 18 novas vagas, aumentando a capacidade da instituição para 46 camas, anunciou esta terça-feira, no Porto Santo, a secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude.

Segundo comunicado de imprensa, Paula Margarido reuniu-se, hoje, com várias instituições na ‘Ilha Dourada’, dando seguimento ao ciclo de encontros que tem vindo a realizar, desde o início do seu mandato, para se inteirar ‘in loco’ sobre os projetos das entidades parceiras da Secretaria sob a sua tutela e dos serviços oficiais do Instituto Segurança Social (ISSM).

Durante uma visita à Fundação Nossa Senhora da Piedade, a governante deu conta do avanço do projeto financiado ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), um investimento que ascende aos 3,8 milhões de euros.

Acompanhada pela presidente do conselho diretivo do Instituto de Segurança Social da Madeira, Paula Margarido reuniu-se também com os responsáveis pelo Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão do Porto Santo, tendo visitado ainda o projeto ‘Porto Santo Inclusivo’ da Associação Casa do Voluntário e o Serviço Local do ISSM.

Antes do regresso ao Funchal, a tutelar da pasta da Inclusão encontrou-se ainda com os presidentes da Câmara Municipal, da Junta de Freguesia e da Casa do Povo do Porto Santo.