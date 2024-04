Bom dia!

Mais de uma década depois, Santana e Porto Moniz voltam a ter serviço de urgências ininterrupto a partir de 1 de maio. Quem mora no norte da ilha, aplaude a decisão do Governo. Muitos foram avisados da notícia pelo Jornal e não esconderam a satisfação pela implementação de uma medida que “vai salvar vidas”.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca uma data incontornável. Abril juntou forças inconciliáveis. Elogios e críticas marcaram as cerimónias e atos dos 50 anos da Revolução. Apesar das acentuadas diferenças, centenas juntaram-se pela Liberdade no Funchal. José Manuel Rodrigues refere que os cidadãos estão descontentes e não se reveem nos poderes legislativo, executivo e judicial.

Saiba ainda que Sandra Cardoso dá voz ao regionalismo de todos, em ‘Contos Insularados’, que madrugada termina com agressões no Funchal e que investimento de 1,4 milhões ilumina duas quadras festivas.

Não perca também um Lembra-se com os saltos deslumbrantes e arriscados do ‘Manecas’. Carlos Gomes surpreendia residentes e banhistas com saltos acrobáticos ou de grandes alturas. Tornou-se uma atração nas praias nos anos 80 e 90 e orgulha-se, também, de ensinar pessoas a nadar. “É uma missão”, frisa ao JM.

Quanto à Festa da Cebola, ‘Remember Old Times’ vai despertar gerações. Projeto traz ao Caniço os internacionais R.I.O com Tony T e os portugueses Mundo Secreto. Evento realiza-se entre 17 e 19 de maio.

