A ‘Liberdade’ é o mote da 19.ª edição das Maratonas Fotográficas FNAC, iniciativa cultural que este ano estará associada aos 50 anos da Revolução dos Cravos.

As inscrições já estão abertas para todos os amantes de fotografia e decorrem até 31 de maio.

Nesta edição, os participantes serão desafiados a registar as melhores imagens que captem a essência da Liberdade, tendo como subtemas a paz, pão, habitação, saúde e educação. Com a data da ‘prova’ agendada para 22 de junho, os cenários propostos pela FNAC Madeira vão desde a história da rota da cal, dos moinhos de vento, algumas surpresas e demais riquezas da ilha do Porto Santo.

Neste dia, os participantes terão oportunidade de conhecer novos espaços que muitas vezes passam despercebidos no frenesim do dia a dia, a exemplo a Escola do Porto Santo – Porta 33 bem como o privilégio de aceder a outros locais de acesso restrito ao público como o Aeródromo de Manobra N.º 3 da Força Aérea do Porto.

A Maratona tem início marcado para as 10h30 no Porto de Abrigo do Porto Santo, por ocasião da chegada do navio Lobo Marinho. Após o check-in, os participantes seguirão de autocarro para o roteiro, que assegurará também o regresso até ao ponto de partida. A Maratona Fotográfica terminará no mesmo dia, pelas 18h00, a tempo do embarque no navio Lobo Marinho para regressar ao Funchal.

O evento está organizado para que residentes e turistas das duas ilhas possam participar.

Independentemente do nível de experiência ou do equipamento utilizado, seja um smartphone ou uma câmara profissional, todos podem participar nesta celebração fotográfica, sendo o único requisito a paixão pela fotografia e o desejo de fazer parte desta jornada emocionante.

Os interessados podem inscrever-se nas lojas físicas da FNAC, através do site www.fnac.pt/maratonas-fotograficas ou ligando para o serviço Liga & Encomenda FNAC através do número 211 536 000. A participação tem um custo associado de 35€ por inscrição, sendo que para os aderentes do Cartão FNAC a inscrição é de 30€. O valor da inscrição inclui almoço e todas as deslocações na Ilha do Porto Santo.

A avaliação das participações ficará a cargo de um único elenco de jurados composto por dois fotojornalistas, Diana Tinoco e José Goulão, a quem se junta Marisa Cardoso, uma fotógrafa com trabalhos em diversas áreas.

Os critérios de avaliação têm por base a qualidade técnica, criatividade e consistência do conjunto das fotografias enviadas. No mês de outubro, serão anunciados os vencedores, entre os quais um primeiro lugar e duas menções honrosas. O vencedor receberá de prémio um cartão oferta FNAC no valor de 750€ e as menções honrosas no valor de 150€, além de verem os seus trabalhos exibidos numa exposição fotográfica num dos fóruns FNAC.

A agenda de todas Maratonas Fotográficas FNAC, assim como mais detalhes sobre os percursos e processo de inscrição, podem ser consultados no website oficial da iniciativa em https://www.fnac.pt/maratonas-fotograficas.

A Maratona Fotográfica FNAC Madeira – Ilha do Porto Santo conta com o apoio do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, da Porto Santo Line e da Câmara Municipal do Porto Santo.