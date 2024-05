O JPP aproveitou, hoje, numa ação junto aos produtores de banana, para salientar o compromisso com o setor para aumentar o valor pago por quilograma de banana que, segundo o partido, nunca deve ser inferior a 1€/kg.

O Secretário-geral do JPP e cabeça de lista do JPP às próximas eleições Regionais referiu que, ao longo dos últimos anos, “o JPP tem sido o partido que mais tem vindo a apoiar os bananicultores e que mais denunciou a má gestão da empresa pública GESBA, que durante anos recebeu milhões da venda da banana e pagou tostões aos agricultores”.

Élvio Sousa vai ainda mais além nas acusações dirigidas ao executivo de Miguel Albuquerque, questionando sobre os valores pagos por quilograma de banana, cujo valor continua a ser inferior ao valor pago em 2006.

“Como é possível que o bananicultor continue a receber menos do que recebia há 16 anos? E é isto que nem a Secretaria Regional, nem Miguel Albuquerque, quiseram explicar: o porquê de continuarmos a ver as faturas de 2006, onde o agricultor recebia 60 cêntimos pela banana extra e hoje, com a GESBA, recebe pouco mais de 44 cêntimos no período de inverno e 35 cêntimos no período de verão”.

“Nunca estes produtores foram tão maltratados. Como é possível que se continue a vender banana da Madeira no continente a 2,99€/Kg e que os produtores continuem a receber esta miséria?”, questiona o líder do JPP, deixando uma garantia: “neste momento, com uma boa gestão, é possível pagar 1 euro por quilograma pela banana entregue na GESBA. É preciso que exista, unicamente, vontade política de quem gere o sector!”.

O JPP reforça que “este é o momento de acabar com esta pouca vergonha de uma empresa que se tornou o principal coveiro do rendimento dos agricultores e que se preocupou mais em garantir carros, viagens, despesas de representação e em gastar milhões com museus de banana, mas que continua a se recusar em aumentar o valor pago aos agricultores, que são a única razão de existência da GESBA”.