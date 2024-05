Na próxima quarta-feira, dia 8 maio, pelas 15h30, será inaugurada a Livraria Parlamento Madeira e, em sequência, apresentado ao público o livro síntese de toda a XII Legislatura, intitulado “XII Legislatura (2019-2023): um Novo Parlamento para um Tempo Novo”, no Espaço IDEIA.

De salientar que o IDEIA (Centro de Investigação e Divulgação de Estudos e Informação sobre a Autonomia), tem como objetivo contribuir para o aprofundamento do ‘conhecimento sobre a Autonomia regional’, desenvolvendo iniciativas que ‘possam abrir à sociedade formas de acesso a esse conhecimento, ‘quer do ponto de vista do estudo, como da investigação, sempre no intuito de abrir portas aos Saberes constituídos e a constituir nesta importante área, alicerce do desenvolvimento da Madeira e Porto Santo’.

Foi neste sentido que, desde a 1ª hora foi pensado, para o Espaço IDEIA, uma pequena área com posto de venda, a ‘Livraria Parlamento Madeira’, para mostrar e disponibilizar publicações, não apenas editadas pela Assembleia e pelo IDEIA, bem publicações nacionais, de interesse específico para a nossa Autonomia, editadas na Região Autónoma dos Açores ou no continente português, pela Assembleia da República ou outro organismo público ou editora privada, a par de edições regionais escolhidas, de âmbito sociopolítico como de âmbito cultural alargado, como as que divulguem o Património da Região Autónoma da Madeira, incluindo obras vocacionadas para a divulgação junto de públicos estrangeiros que nos visitam e que, com frequência, visitam o edifício da Assembleia Legislativa. A Livraria Parlamento Madeira (e-mail: livraria.parlamento.madeira@alram.pt ) disponibilizará coleções de postais de edição IDEIA e outros produtos de merchandising, hoje tão importantes na divulgação cultural, intra e extrafronteiras.

Por seu lado, o livro síntese de toda a Legislatura, intitulado “ XII Legislatura (2019-2023): um Novo Parlamento para um Tempo Novo ”, contempla, para além de um Prefácio assinado pelo Presidente da Assembleia Legislativa, José Manuel Rodrigues, como o próprio título indica, toda a panóplia de assuntos e temas a que, durante toda a XII Legislatura (2029-2023), a Assembleia (Plenário e Serviços) se entregou, tendo em conta que o índice dá conta 1) de Quadros Sinópticos de todas as Atividades Parlamentares; 2) do elenco pormenorizado da Produção legislativa (Propostas de Decreto Legislativo Regional; Projetos de Proposta de Lei à AR; Projetos de Decreto Legislativo Regional; e Projetos de Resolução); 3) das atividades ligadas ao Parlamento Jovem (de grande importância cívico-pedagógica); 4) dos trabalhos atinentes ao IDEIA, incluindo a presente publicação); 5) do elenco e breve notícia de todas as atividades ligadas aos Eventos Sociais e Culturais, tão importantes para a abertura do parlamento à comunidade; 6) do Balanço do Site e Redes Sociais; 7) de um conjunto selecionado das intervenções do Presidente da Assembleia, bem como, 8) do quadro oficial dos deputados eleitos e seus substitutos, nos casos em que houve substituição.

Resultado de uma das tarefas do IDEIA, em articulação com a Presidência e os Serviços, como não poderia deixar de ser, é a 1ª vez que se faz uma síntese completa de uma legislatura, sendo que não se tratou, como é do conhecimento geral, de uma legislatura qualquer, pois dela resultou um governo de coligação que exerceu em tempo inteiro e por inteiro a legislatura, de algum modo inaugurando um novo parlamento para um tempo novo, como refere o Presidente da Assembleia, José Manuel Rodrigues, autor do título deste projeto editorial.

O livro, de que se fez apenas a tiragem de 300 exemplares, terá alguns exemplares à venda, será distribuído aos deputados e disponibilizado às bibliotecas, por depósito legal e/ou por oferta institucional.