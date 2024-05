Miguel Albuquerque rejeitou tecer considerações sobre a vinda de elementos da PJ à Madeira. “Não vou comentar nada, não sei de nada. Estou aqui, como você está a ver e não sei mesmo nada”, referiu ao Jornal.

Tal como o JM avançou em primeira mão, uma equipa de efetivos da PJ aterrou ao final da manhã de hoje no aeroporto da Madeira, a bordo de um avião da Força Aérea Portuguesa.

Estima-se que sejam cerca de 60 os efetivos que vão conduzir a investigação em solo regional, um número substancialmente menor do que aquele que surpreendeu a Madeira no final do mês de janeiro, mas, ainda assim, de grande dimensão, indiciando a realização de várias démarches no âmbito de um processo de investigação que continua por identificar.