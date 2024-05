Esta quarta-feira, dia 8 de maio, Machico assinala o seu “dia maior”.

As comemorações iniciar-se-ão com uma homenagem aos antigos combatentes, nos Jardins da Graça, prosseguindo com o hastear das bandeiras e ainda com a sessão solene, pelas 10 horas, no Solar do Ribeirinho.

Às 18 horas será descerrada a placa evocativa da fundação do Externato Tristão Vaz Teixeira

.O dia terminará, pelas 20 horas, com um Concerto promovido pela Banda Militar da Madeira e pela Banda Municipal de Machico.

De referir que ao longo de todo o mês serão diversas as iniciativas em torno destas comemorações.