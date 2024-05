A Força Aérea Portuguesa (FAP) acaba de confirmar ao JM o transporte de elementos da Polícia Judiciária (PJ) para a Madeira.

“No decorrer de hoje, a Força Aérea está a realizar o transporte semanal regular para apoio logístico aos Arquipélagos da Madeira e dos Açores num avião C-130H da Esquadra 501. Nesse transporte, e após um pedido antecedente, seguiram igualmente elementos da Polícia Judiciária no trajeto entre o Continente e a Madeira”, revela a FAP ao Jornal.

Recorde-se que, conforme noticiou o JM em primeira mão, esta manhã uma vasta equipa de efetivos da PJ, composta sensivelmente por 60 pessoas, terá chegado à Madeira a bordo da referida aeronave.

De lembrar que já há alguns dias que se avançava com a possibilidade de as autoridades voltarem a território madeirense com o intuito de efetuarem novas investigações, desconhecendo-se, contudo, os objetivos desta ação em particular.