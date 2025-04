A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude visitou, esta manhã, o Instituto de Emprego da Madeira, no âmbito das visitas que tem efetuado aos organismos à sua tutela.

Paula Margarido destacou o bom momento que a Região vive ao nível do emprego, com o registo da taxa de desemprego mais baixa dos últimos 21 anos. “É um feito extraordinário e sinal de uma vitalidade económica e financeira da Região”, enfatizou, aditando que tal também é resultado das “melhores políticas económicas e financeiras na área do emprego e na área empresarial”.

A Madeira tem a taxa de desemprego 1,6% mais baixa relativamente ao continente, disse ainda a governante que, refira-se a título de curiosidade, celebra hoje o seu aniversário.

Por outro lado, a nova secretária regional disse que o trabalho no IEM será de continuidade, desta feita, a cargo de Pedro Gouveia que sucede a Vânia Jesus, uma vez que a presidente cessante do IEM é candidata a deputada na Assembleia da República.

Políticas de emprego a pensar nos jovens, como os estágios remunerados a partir do penúltimo ano do curso universitário, foram um dos aspetos focados pela secretária regional nas declarações aos jornalistas, que entende que a Região não precisa de mais polos de emprego, uma vez que os existentes são suficientes e há uma boa rede de comunicação entre os organismos.